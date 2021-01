Seit über 45 Jahren hilft die Aktion 72 Bedürftigen in Ludwigshafen und unterstützt verschiedene Organisationen, Vereine und Initiativen. Auch in diesem Jahr setzt die RHEINPFALZ ihre Zusammenarbeit mit der Aktion 72 fort und bittet um Spenden. Hilfe wird an vielen Stellen gebraucht, wie diese Beispiele zeigen.

Fall 56: Viel Pech hatte Valentino Z. in den vergangenen Jahren. Nach einer schweren Erkrankung verlor er seine Arbeit als Straßenbahnführer. Weil er damit auch sein soziales Umfeld verloren hatte, geriet er in eine Krise und verlor auch noch seine Wohnung. Neu eingewiesen in die Bayreuther Straße, drohte er vollends abzustürzen. Eine engagierte Street Doc-Ärztin der Ökumenischen Fördergemeinschaft Ludwigshafen stellte ihm ein Attest aus, dass er hier auf gar keinen Fall länger unter diesen Umständen wohnen dürfe. Aus Aktion 72-Mitteln wurden wichtige Nahrungsergänzungsmittel bezahlt. Inzwischen lebt Herr Z. in einer Mietwohnung in Süd und kommt langsam wieder auf die Beine.

Fall 57: Herr W. lebt wegen voller Erwerbsminderung seit einigen Jahren von einer kleinen Rente. Weil diese für den Lebensunterhalt nicht ausreicht, erhält er ergänzende Leistungen der Grundsicherung. Die Ersatzbeschaffung für eine defekte Waschmaschine konnte er nicht aus eigenen Mitteln aufbringen, so dass ihm der Betreuungsverein mit Hilfe aus der Aktion 72 unterstützte.

Fall 58: Frau K. ist alleinstehend und bestritt ihren Lebensunterhalt bisher mit ihrem Teilzeit-Job. Da wegen des Corona-Lockdowns bei ihrem Arbeitgeber Kurzarbeit eingeführt wurde, erhielt sie noch weniger Geld und geriet in finanzielle Schwierigkeiten. Die Tafel Ludwigshafen kann sie in dieser Situation mit Lebensmitteln unterstützen und erhält dafür eine Zuwendung aus der Aktion 72.

Fall 59: Anlässlich der Trennung nach häuslicher Gewalt wandte sich eine Mutter von zwei Kindern an die Sozialberatung im Haus der Diakonie. Ihr Ex-Partner hatte Einkommen, das für die Familie plötzlich nicht mehr zur Verfügung stand. Alle Maßnahmen zur Existenzsicherung wurden getroffen. Bis diese jedoch griffen, wurde die Familie aus Mitteln der Aktion 72 finanziell unterstützt.

Fall 60: Durch die Corona-Pandemie ist das Einkommen der Familie M. eingebrochen. Der Vater ist Musiker und ohne Gehalt. Frau M. benötigt für die Online-Anträge ihrer Mutter, die sie pflegt, sowie für die Kinder im Online-Unterricht dringend einen PC. Der alte PC war nicht mehr reparabel und für einen Neuen fehlten der Familie die finanziellen Mittel. Das Caritaswerk Ludwigshafen finanzierte der Familie einen neuen PC aus Mitteln der Aktion 72.

Spendenstand am 4. Januar: 141.451,29 Euro (inklusive Spenden ohne Namen).

Spendenkonto

„Aktion 72“, Sparkasse Vorderpfalz, IBAN DE 70 5455 0010 0000 0067 00.