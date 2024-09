Menschen mit Behinderung haben es schwer im Berufsleben. Arbeitslos gewordenen Menschen mit Behinderung bietet sich nun in Mannheim eine aussichtsreiche Perspektive für eine Wiedereinstellung durch ein neues Angebot des Frankfurter Bildungsunternehmens Zentrum für Weiterbildung (ZfW). In einer nun eröffneten Niederlassung in der Mannheimer Neckarstadt startet ein neues Integrationsprojekt in enger Zusammenarbeit mit der Mannheimer Arbeitsagentur.

Das Kursangebot richte sich an Menschen mit Behinderung, die bereits berufstätig waren und ihre Arbeitsstelle durch eine Kündigung verloren haben, nennt