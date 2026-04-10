Neuer Landrat, neue Veranstaltung: Volker Knörr startet „Made im Rhein-Pfalz-Kreis“. Auftakt ist am 11. Mai in der Walter Mühle in Böhl-Iggelheim.

„Made im Rhein-Pfalz-Kreis“ – unter diesem Titel bietet der neue Landrat Volker Knörr (CDU) künftig zweimal im Jahr an, Betriebe im Kreis mit ihm zu besichtigen. Dabei verspricht die Kreisverwaltung spannende Blicke hinter die Kulissen. Los geht’s am 11. Mai in der Walter Mühle in Böhl-Iggelheim.

Ab 16.30 Uhr öffnet die Eduard Walter KG, wie die Firma eigentlich heißt, laut Kreisverwaltung ihre Türen und ermöglicht den Teilnehmern Einblicke in den modernen Mühlenbetrieb. Laut Pressemitteilung will sich die Veranstaltungsreihe auf mittelständische Betriebe im Rhein-Pfalz-Kreis konzentrieren. „Die Kreisbürgerinnen und -bürger können sich direkt vor Ort ein Bild darüber machen, welche großartigen Unternehmen wir in unserem Kreis haben“, wird der Landrat in der Ankündigung zitiert.

Organisiert wird die Veranstaltungsreihe „Made im Rhein-Pfalz-Kreis“ von der Wirtschaftsförderung des Kreises. Diese kümmert sich der Ankündigung zufolge auch um einen kleinen Imbiss. Die Besichtigung findet auf dem Betriebsgelände der Eduard Walter KG, Luitpoldstraße 60, Böhl-Iggelheim, statt. Dabei werden laut Kreisverwaltung zeitlich versetzt zwei Führungen durch den Betrieb angeboten. Die erste startet um 17, die zweite um 18 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist hierbei begrenzt. Eine Anmeldung bis 7. Mai ist dem Veranstalter zufolge zwingend erforderlich unter der Telefonnummer 0621 59093380 oder per E-Mail an veranstaltungen@rheinpfalzkreis.de.