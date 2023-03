Wer die Basics von Breakdance, Locking, Popping, House Freestyle und Funk kennen lernen will, kann an den kostenlosen Workshops teilnehmen, die die neue Urban Dance Academy Ende März anbietet. Interessierte jeden Alters sind eingeladen, die Stile auszuprobieren und zu vertiefen. Die Akademie ist ein Projekt des Heidelberger Karlstorbahnhofs mit dem Nostos Tanztheater und laut eigener Aussage deutschlandweit einzigartig.

Tänzer und Tänzerinnen ermächtigen

Neben dem offenen Workshopprogramm und drei Performance-Festivals, an denen Streetdance dem Publikum auf den Bühnen des Karlstorfestivals präsentiert werden, richtet sich das Projekt vor allem an Tänzerinnen und Tänzer. Da sie ihre Kunst meist „auf der Straße“ mit Gleichgesinnten lernen oder sich die Techniken über Youtube-Videos selbst beibringen, fehlt ihnen oft eine formale Ausbildung und eine feste Struktur mit Finanzierungsmöglichkeiten. Die Urban Dance Academy (UDA) will die Tänzer dazu ermächtigen, eigene choreografische Arbeiten auf professionellen Bühnen zu entwickeln und live zu zeigen. In drei Ausschreibungsrunden können sie sich in diesem Jahr im Frühjahr, Sommer und Herbst für die Teilnahme bewerben. Die Zeiten werden jeweils auf der Webseite des Karlstorbahnhofs veröffentlicht.

Termine

Von Dienstag, 21. März, bis Sonntag, 26. März, starten die Workshops – Anmeldung unter anmeldung@karlstorbahnhof.de. Die Vorstellungen: Freitag, 24. März, 20 Uhr „Life after Birth“ von Maren Wittig und Funky Mae, 20.30 „Grounds“ von Miriam Cheema & Paul Aaron Wolf, Samstag, 25. März, 20 Uhr, „Into the Dark“ von Toschkin Schalnich, Sonntag, 26. März, 18 Uhr, „Escape“ von Arnold Menace.