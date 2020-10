Schon lange sind sie vom Geheimtipp zum Kultevent avanciert: Die „Traumkonzerte im Schloss“, in denen sich alles um das Thema Entschleunigung dreht und das Kurpfälzische Kammerorchester seinen Zuhörerinnen und Zuhörern die seltene Gelegenheit bietet, Musik aus einer völlig anderen Perspektive heraus zu genießen: Das Publikum liegt über das gesamte Konzert hinweg auf gemütlich eingerichteten Ruhebereichen und kann der klassischen Musik im Ambiente des barocken Rittersaals und im weich changierenden Licht ganz ohne Ablenkung folgen. Wegen der Corona-Pandemie wird darum gebeten, eigene Decken und Kissen mitzubringen. Die ausgelegten Matratzen nach jedem Konzertdurchlauf hygienisch aufbereitet und frisch gerichtet. Start der Serie ist am Mittwoch, 14. Oktober, um 18.30 Uhr und 20.15 Uhr. Weitere Termine am 15. Oktober 17./18. November, 12./13. Dezember. Schon in der vergangenen Saison waren die Konzerte schnell ausgebucht. Karten nur telefonisch über 06 21/14554.