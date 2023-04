Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Pfälzische Tischtennisverband (PTTV) hat Klarheit bezüglich der Neueinteilung der Teams in den Spielklassen ab der Saison 2020/2021 geschaffen. Dabei gab es nicht nur die abgebrochene Corona-Saison einzuarbeiten, sondern auch die neue Ligenstruktur.

Der PTTV hat nicht nur die neue Ligenaufteilung mitgeteilt, sondern gab in einem Schreiben an die Vereine auch bekannt, dass es zur neuen Saison bei der bisherigen Wechselfrist bleiben wird, die am 31. Mai