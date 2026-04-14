In 13 Parkhäusern sind die ersten 30 Minuten nun gratis. Doch es ändert sich noch mehr. Das Parken am Straßenrand soll richtig an den Geldbeutel gehen.

Was hat sich für Besucher der Stadt in den Mannheimer Parkhäusern geändert?

Die ersten 30 Minuten können Autofahrer ihren Wagen jetzt kostenfrei in den City-Parkhäusern der Mannheimer Parkhausbetriebe (MPB) abstellen. Die erste Stunde werden zwei Euro fällig. In 13 Parkhäusern, Tiefgaragen und Parkplätzen in den Quadraten, am Wasserturm und am Collini-Center gelten neue Tarife. Laut Stadt gibt es fast 4000 Stellplätze in unmittelbarer Nähe zu Shopping-, Gastronomie- und Freizeitangeboten im Zentrum.

Wie sieht es für die weiteren Stunden aus?

Erhöhungen gibt es dann allerdings für die weiteren Stunden. In H6 zum Beispiel soll schon für die zweite Stunde der Tarif um 50 Cent steigen. In anderen Garagen soll dies erst ab der dritten Stunde der Fall sein. Für drei Stunden parken unter dem Marktplatz werden also acht Euro fällig. Mit den höheren Preisen für längeres Parken soll das Gratis-Parken in den ersten 30 Minuten gegenfinanziert werden.

Was soll damit erreicht werden?

Die neuen Tarife sollen das Parken in den City-Parkhäusern deutlich günstiger machen als am Straßenrand: Während in den Garagen der MPB die erste halbe Stunde kostenfrei ist und für die erste Stunde zwei Euro fällig werden, kostet ein Parkschein am Straßenrand in der Innenstadt immer vier Euro pro Stunde. Für Nachtschwärmer gibt es nach Angaben der Stadt zusätzlich verbilligte Nacht-Tarife: In den MPB- City-Garagen parken Besucher ab spätestens 21 Uhr für einen Euro pro Stunde. Die ganze Nacht bis 6 Uhr morgens kostet pauschal drei Euro, wie es weiter heißt. „Die kostenfreie erste halbe Stunde in unseren Parkhäusern trägt dazu bei, den Parksuchverkehr zu reduzieren und die Straßen von dort abgestellten Fahrzeugen zu entlasten. Damit wird es einfacher, schnell etwas in der City zu erledigen, abzugeben oder abzuholen. Aber auch längere Einkaufsbummel oder Gastronomiebesuche beginnen entspannter, wenn das Auto gut aufgehoben im Parkhaus steht“, meint Oberbürgermeister Christian Specht (CDU).

Wo befinden sich die entsprechenden Parkhäuser?

C1, D5 (Reiss-Engelhorn-Museen), G1 (Marktplatz), H6, Kunsthalle (Wasserturm), M4a, N1, N2, N6 (Komfort), N6 (Standard), N7 (Kunststraße), U2 (Herschelplatz), Collini-Center-Mulde.

Im Trend: Das Parken am Straßenrand ist in Mannheim zuletzt teurer geworden. foto: Oliver Seibel

Wie ist das Parken am Straßenrand geregelt?

In Zone 1 – das sind alle Flächen am und im Innenstadtring sowie an Wasserturm und Nationaltheater – ist die Gebühr für Parkscheine, die man am Automaten zieht, pro Stunde von 3,60 auf vier Euro gestiegen. Handel und bürgerliche Fraktionen im Gemeinderat hatten darauf gepocht, eine sogenannte Brötchentaste für schnelle Erledigungen auf den Weg zu bringen. Ein Gratis-Angebot sollte es nicht geben, stattdessen einen Kurzzeittarif von einem Euro für 15 Minuten. Die stündlichen Gebühren für das Parken außerhalb der Mannheimer City, in Parkzone 2, wurden von 1,80 auf zwei Euro angehoben. Von der Tarif-Erhöhung an den Parkscheinautomaten verspricht sich die Stadt Mehreinnahmen von einer halben Million Euro. Vor knapp anderthalb Jahren hat Mannheim bereits die Tagestickets in dieser Zone deutlich verteuert. Statt vier Euro zahlen Autofahrer seit Februar 2025 acht Euro. Das traf in erster Linie Berufspendler hart, unter denen die vergleichsweise günstigen Tagestickets lange als Geheimtipp galten.

Was passiert in den privat betriebenen Parkhäusern?

Die privat betriebenen Tiefgaragen wie die in Q6/Q7 sind bei den neuen Tarifen außen vor. Parken unterhalb des Einkaufszentrums kostet je angefangener Stunde 1,50 Euro, ab der dritten Stunde jede weitere Stunde drei Euro. Eine Tageskarte gibt es dort für 22 Euro.

Was ist der Hintergrund der neuen Tarif-Regelung?

Zum einen soll die Innenstadt mit dem Auto gut erreichbar sein – am Handel in der City hängen viele Existenzen und Arbeitsplätze. Zum anderen soll der Verkehr, der durch das Suchen von Parkplätzen entsteht, weniger werden. Die Stadt verspricht sich davon, Lärm und Emissionen zu reduzieren. Außerdem soll sich die Verkehrssicherheit dadurch verbessern. In den Parkhäusern, die die städtische Tochter MPB betreibt, sind offenbar oft viele Stellplätze frei. Die Stadt spricht von einer durchschnittlichen Auslastung über den ganzen Tag von 40 bis 50 Prozent. Je nach Tageszeit und Lage des Parkhauses könne diese stark variieren.