Da der Klimaschutzmanager der Stadt, Joachim Alexander, im Sommer 2021 in den Ruhestand geht, steht in der Verwaltung eine Neustrukturierung des Aufgabengebiets Klimaschutz an. Das hat Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos) im Hauptausschuss mitgeteilt. Aktuell laufe auch der Antrag zur Fortführung des Klimaschutzprogramms. Thewalt betonte, dass Klimaschutz eines der zentralen Themen für die kommenden Jahre sei. Daher wolle die Stadt hier weiterhin gut aufgestellt sein. Derzeit gebe es 2,5 Stellen dafür. Anträge der Grünen im Rat und des Grünen Forums und Piraten, weitere Stellen zu schaffen, kämen aber zu früh, so Thewalt. Man werde ab Sommer 2021 eine neue Struktur entwickeln und könne dann Näheres sagen. Außerdem bemühe er sich, dass Klimaschutz künftig keine freiwillige, sondern eine Pflichtaufgabe ist