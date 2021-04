Auf etwa 250 Millionen beläuft sich der Sanierungsstau in den knapp 50 städtischen Schulen in Ludwigshafen. Hinzu kommen noch einige Millionen, die für den Kita-Ausbau notwendig sind. Die Stadtverwaltung reagiert auf diese Herausforderungen mit einer neuen Strategie.

In Ludwigshafen gibt es Klassenzimmer, in denen sich Fenster nicht öffnen lassen. Sanitäranlagen in Schulen sind marode. Dächer müssen geflickt werden. Seit Jahren warten Schüler, Eltern und Lehrer auf Verbesserungen. Von der Politik wird der mangelhafte Gebäudeunterhalt als „Sanierungsstau“ bezeichnet. Die Ursachen sind auf finanzielle und personelle Defizite der Stadt zurückzuführen.

Beim Kita-Ausbau – bis 2025 will die Stadt für 38 Millionen Euro knapp 1100 Kitaplätze schaffen – kommt noch die Unterfinanzierung hinzu. Ludwigshafen musste in den vergangenen Jahren rund 175 Millionen Euro in den Kita-Ausbau stecken, um das von der Landesregierung eingeführte Betreuungsangebot zu realisieren. Im Gegenzug erhielt die Stadt dafür aber nur 27 Millionen Euro Zuschüsse. Die Ludwigshafener Kämmerer haben in den vergangenen Jahren beklagt, dass sich weder Land noch Bund an das Konnexitätsprinzip (Wer bestellt, bezahlt auch) halten würden.

Prozesse im Rathaus kritisch hinterfragt

Um Schulen und Kitas schneller sanieren oder ausbauen zu können, stellt sich die Verwaltung bei der Planung neu auf. „Ich hoffe, wir kommen damit ein gutes Stück weiter“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Montag dem Stadtrat. Die 58-Jährige hat eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die Strukturen bei der Sanierungsplanung innerhalb der Verwaltung kritisch hinterfragt und Verbesserungsvorschläge unterbreitet hat.

Ergebnis: Unter der Überschrift „Bauen für Bildung“ soll es künftig einen Bauinvestitionsfahrplan mit einer kurz-, mittel- und langfristigen ressortübergreifenden Planung geben, die Kriterien wie der Bevölkerungsentwicklung Rechnung trägt. Anders als bisher wird es eine zentrale Planungs- und Koordinierungsstelle geben.

Federführung beim Baudezernenten

Federführend für die Umsetzung wird Baudezernent Alexander Thewalt (parteilos) sein. Der Stadtrat zeigte sich angetan von den Neuerungen. „Ich bin begeistert“, meinte Anke Simon (SPD). Doch es gab auch Skepsis: Peter Uebel (CDU) und Raik Dreher (Grünes Forum) wiesen auf die finanziellen und personellen Probleme der Stadt hin.