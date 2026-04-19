Für die jüdische Familie Fischer wurden am Samstag vor deren ehemaligem Wohnhaus drei Gedenksteine ins Straßenpflaster eingelassen.

„Sie lebten hier, in Neuhofen. Sie waren Nachbarn, Mitbürger, Teil dieser Gemeinde. Sie hatten hier ein Zuhause, einen Alltag und gewiss Hoffnungen und Pläne – so wie wir alle. Und doch wurde ihnen all das genommen. Was bleibt? Nichts – als hätte diese Familie nie existiert.“ So begann Anette Winter vom Stolpersteine-Team Neuhofen, dem außer ihr André Schlosser, Peter Frosch und Günter Flory angehören, ihre Rede. Viele aus der Bürgerschaft waren in die Medenheimer Straße gekommen, um ihr zuzuhören. Um diese Menschen aus der Vergessenheit zurückzuholen und das Gedenken an die NS-Verfolgung sichtbar machen, hat sich die Ortsgemeinde Neuhofen der weltweiten Stolperstein-Initiative angeschlossen.

Den ersten Stolperstein verlegte Künstler und Initiator Gunter Demnig 1992 in Köln. Die Nationalsozialisten wollten die Menschen vernichten, zu Zahlen machen und selbst die Erinnerung an sie auslöschen. Gunter Demnig kehrte diesen Prozess um und holte die Namen zurück an die Orte, wo die Menschen einst ihren Lebensmittelpunkt hatten. Aktuell gibt es weltweit über 116.000 Stolpersteine in mehr als 30 Ländern, die meisten davon in Deutschland. Sie sind somit die größte dezentrale Gedenkstätte für ein individuelles Gedenken.

Aus Nachbarn wurden Verfolgte

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten begann auch für die Familie Fischer ein schleichender Prozess der Ausgrenzung, Entrechtung und Entwürdigung. Was zunächst mit Einschränkungen im Alltag begann, entwickelte sich zu einem System der Verfolgung und Zerstörung von Existenzen. Für Julius und Amanda sowie deren Kinder Erich und Anni Fischer wurden im November 2024 bereits Stolpersteine in den Gehweg vor der Mozartstraße 6 eingelassen. Während man das Leben vieler ehemaliger Neuhofener Werktätiger recht gut nachvollziehen kann, findet sich zum Leben der Familie Fischer – der Schuhverkäufer David war übrigens der Onkel des Julius Fischer – so gut wie nichts.

Die ausgebombte Medenheimer Straße. Ganz rechts das unversehrte Haus der Familie Fischer. Hinter dem linken Fenster unten befand sich laut Recherchen des heutigen Eigentümers der Verkaufsraum. Foto: Marchivum/khe

Dafür umso mehr über ihre Deportation: Im Oktober 1940 wurden David, Meta und Martha Fischer aus ihrer Heimat gerissen und zusammen mit 6501 jüdischen Bürgerinnen und Bürgern in das Internierungslager Gurs im Süden Frankreichs verschleppt. Von dieser Deportation gibt es von Meta und Martha ein letztes Foto, aufgenommen in der Maxschule in Ludwigshafen, der „Sammelstelle“. In Gurs wurde die Familie auseinandergerissen. Hunger, Kälte, Krankheit und Angst bestimmten den Alltag.

Das letzte Foto von Meta und Martha Fischer aus dem Bildband »Die Tat im Bild«, herausgegeben vom Mannheimer Marchivum. Foto: Marchivum/khe

David Fischer, zu diesem Zeitpunkt bereits 70 Jahre alt, kam in das Sammel- und Durchgangslager Récébédou bei Toulouse. Die hygienischen und medizinischen Bedingungen waren katastrophal; viele Menschen starben. So auch David Fischer am 25. Dezember 1941. Meta Fischer, 69 Jahre alt, kam ebenfalls zunächst nach Récébédou und anschließend in das Internierungslager Camp de Noé. Im August 1942 wurde sie entlassen und nach Romans-sur-Isère gebracht. Sie starb am 17. März 1944. Martha Amalia Fischer, die Tochter, wurde über Récébédou weiter in das Lager Drancy bei Paris und schließlich ins Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Dort starb sie am 31. Dezember 1942.

Die drei Stolpersteine in der Medenheimer Straße. Foto: Kathrin Hentzschel

„Erinnerung ist Verantwortung“

Günter Flory aus dem Stolpersteine-Team ist pensionierter Pfarrer, dessen Großeltern im Wirtshaus gegenüber ausgebombt worden waren. Er sprach das Totengebet „El Male Rachamim“ – Gott voller Barmherzigkeit. „Die Geschichte der Familie Fischer mahnt uns, wachsam zu bleiben. Sie erinnert uns daran, wohin Ausgrenzung, Hass und Gleichgültigkeit führen können. Und sie fordert uns auf, heute und in Zukunft für Menschlichkeit, Respekt und Zusammenhalt einzustehen. Gerade in einer Zeit, in der antisemitische und menschenfeindliche Tendenzen wieder sichtbarer werden, ist dieses Erinnern wichtiger denn je“, sagte Anette Winter abschließend, und André Schlosser ergänzte: „Wer mit den Augen über einen solchen Stein stolpert, hält einen Moment inne und macht damit die Erinnerung lebendig. Denn Erinnerung ist nicht nur Rückblick. Erinnerung ist Verantwortung.“

Das Stolpersteine-Team Neuhofen. Von links: Peter Frosch, Anette Winter, André Schlosser, Günter Flory. Foto: Kathrin Hentzschel

Zur Sache

Wer die Stolperstein-Initiative unterstützen möchte, kann sich ans Vorzimmer der Ortsgemeinde Neuhofen per E-Mail an info@neuhofen.de oder Telefon unter 06236 4182802 oder -803 wenden.

