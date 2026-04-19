Aktuell ging nun bereits die fünfte Ausgabe von „Free Dance Over Female Tunes“ in Mannheim an den Start. Die Musik stammt ausschließlich von Komponistinnen.

Mittlerweile seien es 1800 Musikdateien mit Kompositionen von Frauen aus allen Jahrhunderten, die er den Choreografinnen und Choreografen zur Verfügung stellen könne, so Sascha Koal, der Leiter des Felina Theaters. Zu erleben waren die ersten sechs von insgesamt 26 Stücken, die, auf drei Premierenabende mit jeweils zweiter Vorstellung verteilt, noch bis 9. Mai zu sehen sein werden. Bis auf Namen und Titel der Komponistinnen erfuhr man zwar nichts Näheres als das, was man hörte. Das gehört jedoch schon traditionell zum unvollständigen, charmanten Werkstattcharakter des Formats, das die Choreografien in den Mittelpunkt stellt.

Und so genoss man wieder wie nebenbei entstandene, großartige Miniaturen von hervorragender künstlerischer Qualität neben Stücken, die Schwächen aufwiesen. Die Länge der eigenen Kreation kritisch in Bezug auf das Timing und die inhaltliche Substanz zu hinterfragen, gehört dabei zu den zentralen Herausforderungen für Einzelne.

Künstlerische Qualität

Keine Frage, dass langjährige Hasen im Choreografie-Geschäft wie NTM-Tänzerin Paloma Galiana Moscardó, NTM-Ballettmeisterin Zoulfia Choniiazova oder Street Dancer David Kwiek hier keine Schwierigkeiten hatten, künstlerische Qualität auf die Bühne zu bringen. So umkreist Moscardó in ihrem Stück „Die Ewige Wiederkehr“ so simpel wie prägnant den in nächtlichem Blau an einem kleinen Tisch mit Lampe sitzenden Fernando Calatayud Panach, bevor sie an einem Tisch neben ihm Platz nimmt und beide sofort synchron in virtuos ausgefeilte Tanzszenen übergehen. Das war zeitgenössischer Bühnentanz vom Feinsten. Spannend: Nach kurzer Zeit zerfiel das Stück in zwei Soli, bei denen jeder dem anderen nachsah. Zum Schluss umkreiste Moscardó Panach wieder und lieferte damit ein so einfaches wie denkwürdig starkes Bild über das Verhältnis von Mann und Frau.

Migrationsgeschichten

In Zusammenarbeit mit Christina Liakopoyloy als Texterin schuf Kwiek „Bread“ für die urbane Tänzerin Lisa Beuttler, die im Hosenanzug, dann in Schürze, mit reduzierten Posen und Gesten und zum Schluss Teig aus der Schüssel zu einer Stimme vom Band von dem Erleben einer nach Deutschland migrierten Russin erzählte. Es sind diese Migrationsgeschichten, die unter die Haut gehen und die immer wieder neu und vielfältig erzählt und angehört werden müssen.

Im Vergleich dazu noch dünn schien das von Amelia Eisen geschaffene Solo „The Life of a Star“, getanzt von Richard Oberscheven. Es startete und endete mit klar erkennbaren Babyposen. Dazwischen schälten sich stehend, fast zitternd Gesten heraus, die an einen Tänzer erinnern – insgesamt ein langatmiges und vorhersehbares Solo, dem der notwendige Bruch und die notwendige Irritation fehlten. Ganz anders das Nachfolge-Solo von Seung Hwan Lee, der ebenso minimalistisch vorging, jedoch auf ganzer Linie überzeugte.

Schon der Start seiner Kreation „Out of Context“, die ausschließlich auf die Sprachfähigkeit des Körpers setzte, war vielversprechend. Von vorne sah man nur Seung Hwan Lees Oberkopf, rechts daneben das hochgezogene Knie. Sein ganzer Oberkörper schien am Boden zu kleben. Von dort aus startete Lee den Fluss seiner Bewegungen, zunächst in die Erhebung des Torsos hinein, während seine Hand wie schlaff langsam über den Boden schleifte, dann später in die Hüften, die Beine, in den Stand.

Runder Abschluss

Wo dann der Street Dancer Michel Ateba zunächst in Stille ebenso stark mit definierten Posen und wachsweich fließenden Armen begann, fiel die Qualität seines Stücks „Horizon Croisé“ wegen Langatmigkeit zunehmend ab. Es folgte eine erfrischende „Etüde“ von Hiyori Yamamoto und Richard Oberscheven in klassischer Manier, bis schließlich Choniiazova mit einer süffisant choreografierten Szene mit dem Titel „Wartezimmer“ ein runder Abschluss gelang.

Termine

Weitere Vorstellungen des Formats finden am 23. und 28. April sowie am 1., 6. und 9. Mai im Felina-Theater statt.