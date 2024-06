Die Fußgängerzone der Prinzregentenstraße wird aufgewertet und mit neuen Spielgeräten ausgestattet. „Diese Maßnahme wird wesentlich zur Förderung der kindlichen Entwicklung und zur Belebung der Nördlichen Innenstadt beitragen“, sagt Osman Gürsoy (SPD), Ortsvorsteher der Nördlichen Innenstadt. Ermöglicht werde das Projekt durch die finanzielle Unterstützung der BASF Wohnen und Bauen GmbH, die in diesem Jahr erstmalig einen Nachbarschaftsideenwettbewerb ausgerufen hatte, um neue Begegnungsräume in den Stadtteilen zu fördern und die Infrastruktur zu stärken. Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher aus den Stadtteilen, in denen die BASF Wohnen und Bauen GmbH aktiv ist, konnten dafür bis Ende März Projekte und Ideen zur Stadtentwicklung einreichen. Neben Nord, der Gartenstadt und Oppau profitiert auch Friesenheim davon. In der Summe werden rund 125.000 Euro bereitgestellt.

Gürsoy betont: „Diese Unterstützung ist ein großer Gewinn für die Nördliche Innenstadt. Gürsoy betont: „Diese Unterstützung ist ein großer Gewinn für Nord. Die neuen Spielgeräte werden den Kindern in unserer Nachbarschaft viel Freude bereiten und ihnen sichere, kreative Spielmöglichkeiten bieten.“ Durch die Realisierung solcher Aktionen werde die Prinzregentenstraße im Hemshof zu einem attraktiveren Ort für Familien und Kinder.

Des Weiteren werde die Durchfahrt der Autos in der Prinzregentenstraße in diesem Jahr durch Poller und andere Maßnahmen verhindert. Diese Verkehrsberuhigung sei ein bedeutender Schritt zur Verbesserung der Lebensqualität und Sicherheit. „In die Fußgängerzone gehören keine Autos, sondern Menschen. Dies wird durch beide Maßnahmen erfolgreich umgesetzt“, so Gürsoy. „Ich freue mich auf die baldige Umsetzung dieses Projekts und die positiven Veränderungen, die sie mit sich bringen wird“, sagt er verbunden mit einem Dankeschön an den Chemiekonzern.