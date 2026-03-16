Ayten Erbektas will Spenden für Ludwigshafener Schulen sammeln. Nun ist der Startschuss gefallen. Das Ziel ist, besonders Projekte jenseits des Lehrplans zu fördern.

„Ich will das Immunsystem dieser Gesellschaft stärken. Und das sind unsere Kinder“, erklärt Ayten Erbektas. Die Mutter von zwei Kindern hat deshalb eine Spendenaktion gestartet. „Für LU – Mutig ins eiskalte Wasser“ hat sie diese genannt, die seit Sonntag unter dem Dach der Bürgerstiftung Geld sammeln soll.

„Jedes Kind kann etwas werden. Das Schulsystem funktioniert. Es braucht nur etwas Unterstützung“, sagt Erbektas. Sie war erschrocken, als sie Ende 2025 die Berichterstattung über die Ludwigshafener Schulen verfolgte. „Ich habe mich im Anschluss mit vielen Schulvertretern unterhalten.“ Der Tenor sei immer gleich gewesen: „Es fehlt an Geld und an Ressourcen.“ Dabei könne das Geld nicht der ausschlaggebende Faktor sein, erklärt die Ludwigshafenerin, die eine „Anpackerin“ ist, Projekte bei der BASF geleitet hat und dies mittlerweile für SAP in Walldorf tut. Deshalb folgte ihr Entschluss: „Wir sammeln Geld.“ Damit sollen Projekte außerhalb des Lehrstoffs finanziert werden, mit denen Werte bei Schülern ankommen sollten.

„Dach für die Verwaltung der Spenden“

Eine Idee, mit der sie beim Leiter der Bürgerstiftung, Michael Cordier, offene Türen einrannte: „Das ist das erste Mal, dass eine Bürgerin von sich aus auf uns zugekommen ist“, berichtet er. Das Konzept wurde bereits fertig vor ihm ausgebreitet. „Die Bürgerstiftung bildet nur das Dach für die Verwaltung der Spenden.“

Nur beim Ort für den Auftakt ihrer Initiative ging Erbektas einen Kompromiss ein. „Ich wollte den Auftakt ursprünglich mit einem Bad im Rhein machen.“ Ein Sprung ins eiskalte Wasser also. Sie ist seit fünf Jahren überzeugte Eisbaderin. „Es steht für Mut und Überwindung und es stärkt das Immunsystem.“ Allesamt Eigenschaften, die sie sich auch von starken Kindern in den Schulen erhofft. Letztlich seien die Räume des Adrem-Jugendtheaters in der Ludwigstraße aber eine gute Alternative, denn auch das freie Theater stärke Kinder und Jugendliche, bereite sie darauf vor, mutig ins Leben einzutreten.

Bürgerstiftung mit dabei

Gut 50 Gäste waren beim Auftakt der Initiative in den Ardem-Räumen dabei. Die Gruppe Basemantday aus Ludwigshafen sorgte für Musik. „Sehr viel Familie und Bekannte“, verriet die Initiatorin mit Blick auf die Anwesenden. Wie viele davon am Ende des Nachmittags auch zu Unterstützern geworden sind, ist noch offen. „Im Moment bin ich noch eine One-Woman-Show“, sagt sie.

Zumindest die Bürgerstiftung ist mit dabei. „Wir unterstützen die Initiative Für LU – mutig ins eiskalte Wasser mit voller Überzeugung“, so Cordier. „Es ist eine engagierte Antwort auf die drängenden Herausforderungen in Bildung und Prävention.“

„Die Kraft der kleinen Schritte“

Erbektas sieht sich als gutes Beispiel dafür, was im deutschen Schulsystem möglich ist. „Ich stamme aus einfachen Verhältnissen mit Migrationshintergrund. Meine Mutter ist Analphabetin.“ Mit der richtigen Förderung habe sie das Startkapital für eine Karriere im Management erhalten. Das sollen nun auch andere Kinder bekommen. Mit den Spenden sollen Angebote über den Lernstoff hinaus finanziert werden. Zudem erhofft sie sich eine Plattform, auf der vorhandene Angebote gebündelt und für alle sichtbarer werden. „Mit kurzfristigen Maßnahmen wollen wir den Kindern Mut machen“, erklärt sie. „Wir wollen Schritt für Schritt vorangehen. So mache ich das bei meinen Projekten auch. Jeder kleine Schritt zählt. Ich glaube an die Kraft der kleinen Schritte.“ Bildung und Ausbildung liegen ihr am Herzen, und in einer Sache ist sie sich absolut sicher: „Das System Schule funktioniert. Jeder kann es in Deutschland schaffen.“

Info

Die Spendeninitiative „Für LU – mutig ins eiskalte Wasser“ hat ihr Spendenkonto bei der Bürgerstiftung Ludwigshafen unter der IBAN DE74 5455 0010 0194 4413 82.