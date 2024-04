Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Um die Bevölkerung bei Katastrophen oder Chemieunfällen zu warnen, ist das Sirenennetz in Ludwigshafen modernisiert worden. In den vergangenen Jahren sind an 28 Standorten elektronische Sirenen montiert worden, die alte Motorsirenen ersetzen. Die Umrüstung soll im Sommer abgeschlossen sein.

Die Stadt reagiert damit auf Probleme bei der Bevölkerungswarnung nach der BASF-Explosion im Nordhafen 2016. Damals hatte sich nach der Explosion einer Pipeline und mehreren Folgebränden eine