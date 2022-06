Marion Zehmisch-Baumeister ist am Mittwoch offiziell in ihr Amt als Schulleiterin der Berufsbildenden Schule (BBS) Wirtschaft 2 eingeführt worden. Die 54-Jährige leitete bereits kommissarisch seit einem knappen Jahr die Schule mit 1800 Schülern und 80 Lehrern. Sie folgt auf Schuldirektorin Monika Rief.

Durch die Corona-Pandemie hat sich die offizielle Amtseinführung verzögert. Marion Zehmisch-Baumeister kennt die Schule bestens, sie ist bereits seit 1994 Teil des Kollegiums. „Ich bin schon älter als das Inventar“, scherzte die 54-Jährige. Ulrike Neumann vom Bildungsministerium bescheinigte der neuen Schuldirektorin, dass ihre langjährige Erfahrung von Vorteil für ihre künftige Position sei. Auch der stellvertretende Schulleiter Gernot Webel zeigte sich zuversichtlich, dass er mit Zehmisch-Baumeister erfolgreich in der Schulleitung zusammenarbeiten werde.

Die neue Schulleiterin bezeichnete die weitere Digitalisierung als eine Zukunftsaufgabe für die BBS. Auch das Thema Nachhaltigkeit will sie in den Mittelpunkt rücken. Ihr Stellvertreter sicherte ihr Unterstützung zu und verwies auf das starke Team an der Schule. Vertreter des Personalrats wünschten der neuen Chefin „ein glückliches Händchen“. Die BBS Wirtschaft 2 ist eine von sechs Berufsschulen in Ludwigshafen und bildet in den Abteilungen Gesundheit sowie Handel und Verwaltung Auszubildende in verschiedenen Berufen aus. Außerdem werden zusatzqualifizierende Bildungsgänge angeboten.