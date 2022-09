Am Samstag, 1. Oktober, wird die neue Haltestelle der RNV auf dem Vorplatz des Mannheimer Hauptbahnhofs wieder in Betrieb genommen – mit nun vier statt bisher drei Gleisen und Bahnsteigen. Mit der Neuordnung und Kapazitätserweiterung der Stadtbahn- und Bushaltestellen könnten nunmehr Mehrleistungen an diesem Knotenpunkt des Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) erbracht und das Verkehrsnetz in der Stadt insgesamt verbessert werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Dies sei besonders für zukünftige Erweiterungen des Stadtbahnnetzes und den Ausbau des ÖPNV relevant. Zugleich seien die Haltestellen am Hauptbahnhof auf bis zu 70 Meter Nutzlänge erweitert worden, um Kundenströme zu entzerren. Zudem wurden die Bahnsteige auf voller Länge barrierefrei ausgebaut und ein durchgehendes Blindenleitsystem integriert.

Kürzere Wege und bessere Übersicht

Die neuen vier Bahnsteige sind in Zweiergruppen angeordnet und wurden senkrecht und waagrecht zum Gebäude des Hauptbahnhofs auf dem Bahnhofsvorplatz platziert. Damit ergeben laut Stadt kürzere Wege für Pendler, die aus dem Bahnhofsgebäude kommen, wie auch eine bessere Übersicht, da Busse und Straßenbahnen nun stets in Richtung des Bahnhofseingangs einfahren. Auch könne die Zielanzeige der Fahrzeuge vom Bahnhofsvorplatz aus deutlicher erkannt werden. Nicht zuletzt wurden vier signalisierte Querungsmöglichkeiten über die Gleise eingebaut, die für einen sicheren Weg über den Bahnhofsvorplatz sorgen sollen.