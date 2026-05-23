Beruflich ist Julia Wahl dem Wein zugewandt. Als Rettichkönigin Julia I. wird sie Schifferstadt in Sachen Gemüse vertreten. Tradition liegt ihr am Herzen.

Nach ein paar Sekunden ist klar, dass Julia Wahl das Amt der Rettichkönigin mit Sicherheit sehr gut meistern wird. Die 22-Jährige lacht viel, ist offenbar grundsätzlich gut gelaunt. Das hilft bestimmt bei der in den kommenden beiden Jahren bevorstehenden Termindichte, die sie erwartet.

Gemüsetechnisch steht der Rettich selbstverständlich an erster Stelle. Was Obst angeht, hat es die Schifferstadterin, die in Speyer geboren wurde, hauptsächlich mit Trauben. Sie ist gerade auf der Zielgerade ihrer Ausbildung zur Winzerin beim Staatsweingut in Neustadt-Mußbach. Bis zum Meisterbrief will sie weitermachen. Und dann „schauen, was das Leben so bringt“. Am Winzerberuf schätzt sie die Vielseitigkeit. Ob Arbeit im Keller oder im Wingert, Traktor fahren, Kunden in der Vinothek beraten – die Arbeit werde nie langweilig. „Die Theorieprüfung ist vor dem Rettichfest, die praktische Prüfung nach dem Rettichfest“, sagt sie und lacht.

Julia I. löst Jessica I. ab

Optimales Timing folglich. Wie auch die Tatsache, dass Julia Wahl in diesem Jahr zur Rettichkönigin wurde. „Rettichkönigin, das ist ein Amt, das mit dem Leben zusammenpassen muss“, sagt Julia Wahl. Schließlich bekleide man das Amt zwei Jahre lang. Bei ihr habe es gut gepasst. „Man muss zwischen 18 und 25 Jahre alt sein, und auch mit der Ausbildung hat es gerade gepasst“, sagt die künftige Regentin, die am 12. Juni bei der Eröffnung des Rettichfests das Amt von ihrer Vorgängerin und noch amtierenden Rettichkönigin Jessica I. übernehmen wird.

Da gerade alles so gut zusammengekommen sei, habe sie sich beworben. Es sei ihr wichtig, die Tradition weiterzuführen. Sie findet es schade, dass in diesem Bereich gerade so vieles wegbreche. „Vielleicht motiviere ich ja auch andere junge Frauen. Ich will zeigen, dass es cool ist, Rettichkönigin zu sein“, sagt sie selbstbewusst.

Ehrenamtlich sehr aktiv

Man merkt, dass sich Julia Wahl mit ihrer Heimatstadt identifiziert. Sie war in Schifferstadt in der Kita und in der Grundschule, hat in der Rettichmetropole auch die weiterführende Schule besucht. Sie engagiert sich ehrenamtlich bei den Messdienern der katholischen Kirchengemeinde St. Laurentius, ist dort stellvertretende Leiterin der Messdiener, wie sie berichtet. Sie war bei der Tanzgruppe Twisters der Kolpingsfamilie aktiv und hat bei der Stadtkapelle Schifferstadt Saxofon gespielt. Das Instrument hat sie in der jüngeren Vergangenheit allerdings hintenangestellt. „Irgendwas leidet immer“, sagt sie.

Das macht sie dagegen nicht. Das Fotoshooting für die Autogrammkarte hat sie schon absolviert. „Das war schon etwas Besonderes.“ Auch die Krone habe sie schon aufgehabt. „Sie passt. Sie ist ein bisschen schwer, aber das geht. Das Zepter ist schwerer“, meint sie und lacht.

Zum Thema „Tradition fortführen“ passt auch, dass sie in ihrer Amtszeit schauen will, die Vereine im Ort so weit wie möglich zu unterstützen. Zu Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) habe sie einen guten Draht. „Sie war auch dabei, als ich unterschrieben habe.“ Ihre Freunde seien alle begeistert gewesen.

„Bin sehr heimatverbunden“

Kontakt zu anderen Gemüse-Hoheiten in der Region habe sie noch nicht. Aber sobald sie „richtig“ dabei sei, packe sie das an. Bei den diversen Festen und Umzügen, wo sie in den kommenden beiden Jahren vor Ort sein wird, wird sie dafür reichlich Gelegenheit bekommen. Der gut ausgefüllte Terminkalender schrecke sie nicht: „Ich bin eh schon viel unterwegs. Wenn man alles gut plant, klappt das“, ist Julia Wahl, die sich als „sehr heimatverbunden und stolze Pfälzerin“ bezeichnet, überzeugt.

Sie freue sich aufs Rettichfest, aber auch auf die anderen Veranstaltungen, die Menschen, mit denen sie in Kontakt komme, die vielen Gespräche und Erfahrungen. „Ich bin ein sehr offener Mensch und nehme immer viele Dinge mit.“

Sie vermisse das Rettichfest auf dem alten Rettichfestplatz in seiner ursprünglichen „großen“ Form. Ihr Lieblingsfahrgeschäft war der Breakdancer. „Da ging’s immer rund.“ Doch der Rettichfestplatz ist dem Wegfall des Bahnübergangs in der Iggelheimer Straße und der damit verbundenen veränderten Verkehrsführung zum Opfer gefallen. Das Rettichfest findet daher auch heuer an der Waldfesthalle in einer etwas abgespeckten Version statt. „Besser so, als gar nicht“, sagt Julia Wahl. Ihre Krönung findet am 12. Juni statt, am 14. Juni steht nach zehn Jahren Pause wieder ein Rettichfestumzug auf dem Programm. „Da habe ich mir das richtige Jahr ausgesucht“, freut sich Julia Wahl.

Lieblingsrettichgericht ist der Rettichsalat „so, wie ihn die Mama immer macht“. Das macht neugierig. Wie macht ihn denn die Mama immer? Die Antwort gibt Regina Wahl, die man aus dem Schifferstadter Stadtrat und von ihrem Marktstand in Ludwigshafen kennt, selbst: „Roten Rettich raspeln wie Karottensalat. Essig, Öl, Salz, frischen und fein geschnittenen Schnittlauch, Rahm oder Sahne dran, dazu ein Butterbrot. Als Getränk passen Riesling, Weiß- und Grauburgunder.“