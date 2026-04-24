Julia Wahl wird die neue Rettichkönigin in Schifferstadt. Die 22-Jährige wird die Nachfolgerin von Jessica Schade. Amtsübergabe ist am 12. Juni.

Wenn am 12. Juni das Schifferstadter Rettichfest eröffnet wird, gibt es auch eine neue Rettichkönigin in der Stadt. Die Amtszeit von Jessica Schade ist dann beendet. Die neue Rettichkönigin ist Julia Wahl. Sie wird als Rettichkönigin Julia I. zwei Jahre lang die Stadt bei offiziellen Anlässen repräsentieren.

Wahl ist laut Stadtverwaltung 22 Jahre jung und absolviert derzeit im Staatsweingut eine Ausbildung zur Winzerin. „Der Schifferstadter Rettich ist weit mehr als ein regionales Produkt – er steht für Gemeinschaft, Geschichte und Identität. Genau diese Werte möchte ich mit Stolz nach außen tragen und aktiv dazu beitragen, die Bekanntheit und Bedeutung unseres Rettichs weiter zu stärken“, wird die angehende Hoheit in der Pressemitteilung der Stadt zitiert.

Jessica Schade hat laut Verwaltung die Stadt bei knapp 50 Veranstaltungen vertreten. Dazu sei eine „Wochenendfamilie“ gekommen. Den Kontakt zu den vielen Hoheiten aus nah und fern sowie zu den Vereinen im Ort habe die 23-Jährige als besonders wertvoll wahrgenommen. „Meine Zeit als Schifferstadter Rettichkönigin war eine ereignisreiche und schöne – ich möchte keinen einzigen Moment von dieser Zeit missen“, wird Schade in der Pressemitteilung der Stadt zitiert.

Erste Rettichkönigin war laut Stadtverwaltung übrigens 1936 Lotte Link. Insgesamt gab es elf Rettichköniginnen und zwei Rettichkönige. 2010 bestieg mit Lukas Kopping der erste Rettichkönig den Thron. Ihm folgten Tobias Mattern und Jessica Schade. Letztere wird bei der Eröffnung des Rettichfests am 12. Juni ihr Amt niederlegen.