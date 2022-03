Einen Praxistag und zwei Vorträge gibt es bei der neuen Veranstaltungsreihe „Grau statt Grün“, die sich mit umweltfreundlichem Grün rund ums Haus beschäftigt. Dahinter steht die Volkshochschule Ludwigshafen gemeinsam mit dem Rhein-Pfalz-Kreis. Der erste Teil beschäftigt sich mit dem Thema „(Vor-)Gärten klima- und bienenfreundlich gestalten“. Der Online-Vortrag findet am Dienstag, 29. März, ab 18 Uhr statt. Die Biologin Christiane Brell gibt Tipps zu baurechtlichen, naturschutzrechtlichen und praktischen Fragen. Der zweite Teil heißt „Dächer und Fassaden begrünen“. Dieser Online-Vortrag ist laut Stadtverwaltung Ludwigshafen für Dienstag, 26. April, vorgesehen. Am Samstag, 7. Mai, können Interessierte dann ihr erlangtes Wissen beim Praxis- und Projekttag im Bürgerhof in Ludwigshafen anwenden. Dort werden Hochbeete bepflanzt und es gibt Tipps für eigene Gartenprojekte Anmeldungen unter Telefon 0621 504-2238 oder im Netz auf der Seite www.vhs-lu.de.