„Wort und Musik“ heißt eine neue Reihe der evangelischen Kirche in Ludwigshafen mit Gottesdiensten, in denen Musik im Mittelpunkt steht. Der Auftakt ist am Samstag, 19. März, um 18 Uhr mit einer Orgelandacht in der Lukaskirche in Süd (Kurfürstenstraße 46). Es geht um den Choral „Jesu, meine Freude“. Die Liturgie gestaltet Pfarrerin Barbara Schipper. An der Ott-Orgel spielt Bezirkskantor Tobias Martin. Der zweite Termin findet am 25. Juni um 18 Uhr, ebenfalls in der Lukaskirche, statt. Dann steht anlässlich des Johannistags eine musikalische Andacht mit Chor, Orgel, Solisten und Orchester auf dem Programm. Es gelten Masken- und Abstandspflicht.