Unter dem Titel „Meilensteine der Filmgeschichte“ sollen zweimal im Monat erfolgreiche Filme der vergangenen Jahrzehnte gezeigt werden.

Filmklassiker haben in Frankenthal eine große Fangemeinde, berichtet Betreiber Christian Kaltenegger, weshalb das Lux schon vor über zehn Jahren damit angefangen hat, regelmäßig solche Filme zu zeigen. Zuletzt hatte man dabei immer wieder auf „Best of Cinema“ zurückgegriffen, eine Reihe, an der sich bundesweit über 300 Kinos beteiligen und bei der einmal im Monat ein Meisterwerk oder Kultfilm des Filmverleihs „Studiocanal“ gezeigt wurde. Doch mit der neuesten Programmauswahl des Verleihers sei er einfach nicht mehr zufrieden gewesen, meint Kaltenegger. „Das passte einfach nicht zu unseren Gästen“, lautet seine Einschätzung.

Auch die beliebte Reihe „Movie Classics“, in der das Publikum selbst Filmwünsche äußern darf, war im Lux zuletzt nicht mehr im Programm. Denn für jeden der teilweise mehrere Jahrzehnte alten Filme musste das Kino erst einmal die Rechteinhaber ausfindig machen. Und das, sagt Kaltenegger, sei oftmals alles andere als einfach. Natürlich versuche man aber auch weiterhin auf die Wünsche des Stammpublikums einzugehen.

In der neuen Reihe „Meilensteine der Filmgeschichte“ sollen künftig alle zwei Wochen, jeweils donnerstags um 20 Uhr, vom Frankenthaler Kino selbst ausgesuchte Klassiker gezeigt werden. Die Auswahl der Titel sei nun – im Vergleich zur Best of Cinema-Reihe – viel größer, da das Kino nicht mehr nur auf einen Verleih begrenzt sei, so Kaltenegger. Den Auftakt macht am 19. März „Braveheart“ aus dem Jahr 1995. In dem mit fünf Oscars ausgezeichneten Film herrscht nach dem Tod des kinderlosen Königs Unruhe im Schottland des späten 13. Jahrhunderts. König Edward I. von England (Patrick McGoohan) nutzt die Zerstreuung des schottischen Adels zu seinem Vorteil und versucht ihr Land an sich zu reißen. Als englische Truppen seine Frau hinrichten, schwört der friedliebende William Wallace (Mel Gibson) Rache an den Besatzern und bricht auf, um seine Landesgenossen in die Freiheit zu führen.

Weitere Termine in der Reihe sind der Westernklassiker „Zwei glorreiche Halunken – The Good, the Bad & the Ugly“ mit Clint Eastwood und der Musik von Ennio Morricone (2. April), die Gaunerkomödie „Oceans Eleven“ mit George Clooney, Brad Pitt und Julia Roberts in den Hauptrollen (16. April) sowie der Abenteuerfilm „Stand by me – Geheimnis eines Sommers“ mit River Phoenix und Kiefer Sutherland (30. April).

Termin

„Meilensteine der Filmgeschichte“ läuft ab 19. März jeden zweiten Donnerstag um 20 Uhr im Frankenthaler Lux-Kino. Karten gibt es im Internet unter www.lux-kinos.de sowie an der Kinokasse.