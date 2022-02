Die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen und die Protestantische Kirche eröffnen am Donnerstag, 3. März, 19 Uhr, die neue Reihe „Glaubens-Expeditionen“ mit dem Online-Vortrag „Warum glauben wir?“ von Paul Metzger (Evangelische Kirche der Pfalz). Im Anschluss ist laut Veranstalter Zeit für Fragen und zum Austausch über eigene Erfahrungen und Gedanken zu den Themen Spiritualität, Religionen und deren Bedeutung für unser Leben. Die Reihe „Glaubens-Expeditionen: Warum glauben wir? Was glauben andere?“ lädt in den folgenden Monaten zum Besuch bei unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften in der Metropolregion ein. Dadurch sollen sich Anlässe ergeben für ein gegenseitiges Kennenlernen und spirituellen Austausch. Weitere Informationen gibt es bei der VHS. Anmeldungen nimmt unter Telefon 0621 504-2238 oder im Netz: www.vhs-lu.de. Für den Vortrag erhalten Teilnehmende nach der Anmeldung den Direktlink.