Gastfreundschaft erleben, gemeinsam essen und reden: Dank gesunkener Inzidenz und Corona-Lockerungen ist dies nun wieder möglich. Das greift Religionspädagogin Bärbel Bähr-Kruljac auf und hat eine Veranstaltungsreihe auf die Beine gestellt. Auf dem Lutherplatz steht jeder zweite Montagabend unter dem Motto „Der Kirche ein Gesicht geben – Gastfreundschaft genießen – miteinander essen“.

Der Kirche ein Gesicht geben protestantische Pfarrer und Pfarrerinnen, die mit Bärbel Bähr-Kruljac nicht nur über ihren Beruf, sondern auch über Persönliches plaudern. Außerdem liest der Gast des jeweiligen Abends aus seinem aktuellen Lieblingsbuch. Essen serviert anschließend Familie Montana, die das italienische Restaurant La Torre da Angelo im Lutherturm betreibt.

Der Bunge mit der Mundharmonika

Für die Musik ist (meistens) Jens Bunge mit seiner Mundharmonika zuständig. Beim Termin am 4. Juli begleitet Uli Wagner auf der Gitarre den Abend. Er kam aus der Klassik über lateinamerikanische Musik zum Jazz. Mit Claus Boesser-Ferrari und „Bluesfields“ spielte Wagner Konzerte im In- und Ausland. Unter seinem Künstlernamen Henri Viera arrangiert und komponiert er für verschiedene Bands, Theater und freie Gruppen.

Jens Bunge spielt neben Auftritten mit eigenen Bands in der Rhein-Neckar-Region auch weltweit als Gast-Solist in Konzerten, auf Festivals und bei CD-Produktionen. Zum Auftakt am Montag, 4. Juli, ist Pfarrerin Birgit Kiefer von der Kirchengemeinde Mundenheim (Christuskirche) auf dem Lutherplatz. Auf der Speisekarte stehen Spaghetti. Alles in allem (aber ohne Getränke) kostet jeder Abend 9,90 Euro pro Person.

Die Veranstalter bitten um Anmeldungen bis zum Donnerstag vor dem jeweiligen Termin per E-Mail an baerbel.baehr-kruljac@evkirchepfalz.de oder unter Telefon 0621/65820721. Anmeldungen für den ersten Termin sind bis 1. Juli möglich.

Es gelten die jeweils aktuellen Corona-Auflagen für Restaurantbesuche. Diese Veranstaltungsreihe ist ein Angebot der Protestantischen Kirche Ludwigshafen, Bereich Bildung und Kultur – „Am Lutherplatz“.

Weitere Termine

19. Juli, 18.30 Uhr, mit Pfarrerin Barbara Schipper, Süd (Lukaskirche), Essen: Pizzastücke, Anmeldung bis 15. Juli.

2. August, 18.30 Uhr, mit Pfarrer Michael Lupas, Maudach (Martinskirche), Essen: Pizzastücke, Pasta, Anmeldung bis 29. Juli.

16. August, 18.30 Uhr, mit Pfarrer Martin Risch, Krankenhausseelsorge Ludwigshafen und Supervision, Essen: Pizzastücke und Salat, Anmeldung bis 12. August.

6. September, 18.30 Uhr, mit Barbara Kohlstruck, Dekanin des Protestantischen Kirchenbezirks Ludwigshafen, Essen: kleines Drei-Gang-Überraschungs-Menü, Anmeldung bis 2. September.