Die Metropolregion Rhein-Neckar, treibende Kraft des Freiwilligentags, baut die Unterstützung des Ehrenamts weiter aus. Ein Meilenstein ist dabei die Fortentwicklung der Website des Freiwilligentags www.wir-schaffen-was.de zu einer regionalen Plattform für Ehrenamt und Engagement. Bislang stand diese Adresse ausschließlich für den seit 2008 alle zwei Jahre stattfindenden Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar – mit regelmäßig mehreren Tausend Teilnehmern in gleichzeitig drei Bundesländern der größte Freiwilligentag in Deutschland.

Die nun freigeschaltete neue Plattform unter dem schon bekannten Namen soll Freiwilligen künftig dabei helfen, Möglichkeiten des Ehrenamts in ihren und den angrenzenden Kommunen zu entdecken. Darüber hinaus sollen gemeinnützige Organisationen wie auch Kommunen dabei unterstützt werden, ihre Projekte und Angebote überregional zu veröffentlichen. Der nächste Freiwilligentag findet am 17. September 2022 statt – in seiner achten Auflage.