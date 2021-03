Die Nachfrage nach Plätzen für Kleinkinder bei Tagesmüttern in Ludwigshafen steigt jedes Jahr. Für Menschen, die Freude und Interesse an der Arbeit mit Kindern haben, eine neue berufliche Perspektive anstreben und sich mit Kindertagespflege selbstständig machen möchten, beginnt an der Volkshochschule (VHS) am 10. April ein neuer Qualifizierungskurs. Die Qualifizierung als Kindertagespflegeperson besteht aus zwei Teilen und umfasst insgesamt 300 Stunden.

Der erste Teil wird tätigkeitsvorbereitend absolviert mit 160 Unterrichtsstunden und 80 Stunden Praktika in einer Kindertagespflegestelle und einer Kita. Nach 160 Unterrichtsstunden dürfen die Teilnehmer die Tätigkeit als Kindertagespflegeperson aufnehmen und bereits während des zweiten Teils der Qualifizierung, der 140 Unterrichtsstunden umfasst, Kinder betreuen. Der Kurs findet dienstags- und donnerstagsabends sowie alle 14 Tage samstags statt und dauert ungefähr ein Jahr.

Kursgebühr beträgt 300 Euro

Die Qualifizierung wird mit dem Bundeszertifikat abgeschlossen, das in ganz Deutschland anerkannt ist. Die Kursgebühr beträgt 300 Euro. Der Kurs ist als Präsenzveranstaltung geplant. Sollte die Corona-Pandemie dies nicht zulassen, wird er als Online-Veranstaltung durchgeführt.

Die Auswahl der Bewerber übernimmt das Büro Flexible Kinderbetreuung. Interessierte können sich unter Telefon 0621/58790200 oder per E-Mail an tagespflege@kinderschutzbund-ludwigshafen.de um einen Platz bewerben. Weitere Informationen zum Kurs gibt es auch bei Gordana Smiljic von der VHS, Telefon 0621/504-2626, E-Mail an gordana.smiljic@ludwigshafen.de.