Ein neuer Streamingkanal soll den Kulturschaffenden der Rhein-Neckar-Region eine Plattform bieten, die ihnen Reichweite bringt und Einnahmemöglichkeiten über ein Spendenkonto in der Zwangspause durch das Coronavirus. Unter dem Titel „Quarantainment“ oder „CultureCharityChannel“ wird für jeden Geschmack ein Angebot an den Start gehen, das aus dem Julius-Hetterich-Saal in Ludwigshafen-Maudach über www.twitch.tv/quarantainment gesendet wird. „Von klassischer Musik über Comedy bis Rap und Party sind keine Grenzen gesetzt“, kündigt Konzertveranstalter Christian Plötz von CP-Concerts an. Am Samstag, 25. April, ab 18 Uhr startet ein erster Versuch, um technische Probleme auszumerzen. Comedian Tim Poschmann vom Boulevardtheater Deidesheim bringt sein Ein-Mann Programm „Warum heiraten? Leasing tut’s auch!“ auf die Bühne. Danach wird Gitarrenvirtuose Christian Straube seine Fingerfertigkeit beweisen. Von 19 bis 20 Uhr wird gerappt mit dem Mannheimer Jay Ryze und Mr. EisT33 . Zum Abschluss wird DJ Olde die Zuschauer zum Feiern bringen. Zunächst auf sechs Stunden ausgelegt, wird das Programm ausgebaut und soll die Region regelmäßig mit Unterhaltung versorgen, solange Clubs und Konzerthallen geschlossen bleiben.