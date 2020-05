Kreative Anregungen und Materialien gibt es in der „Kunst aus der Tüte“, die am Freitag, 8. Mai, um 10 Uhr zum vierten Mal verteilt wird. An der Jugendkunstschule Unartig, am Wilhelm-Hack-Museum und am Café Franz und Lissy können die Päckchen für Kinder abgeholt werden. Wer eine Reservierung möchte, schreibt eine E-Mail an schubert@kunstverein-ludwigshafen.de; die Tüten können dann bis 14 Uhr im Atelier Unartig, Bismarckstraße 44-48, oder bei Bedarf an anderen Stellen abgeholt werden können. Die Kursleiter und Initiatoren der Aktion haben außerdem knapp 100 Gesichtsmasken samt Drahtverstärkung genäht, die dort ebenfalls zu bekommen sind, kostenlos, aber auch gerne gegen eine kleine Spende. „Es sind die Einheitsmasken, die für Erwachsene, aber auch für Kinder funktionieren, wenn man das Gummi verstellt“, sagt Stefanie Schubert vom Ludwigshafener Kunstverein.