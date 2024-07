Eine neue solarbetriebene DHL-Packstation ist in Rheingönheim in Betrieb genommen worden. Laut DHL steht die Station mit 69 Fächern am Aldi-Markt (Mörschgewanne 32). Damit knüpfe man das Packstationsnetz noch dichter. Für den Empfang von Sendungen an der Packstation benötigen Neukunden die DHL-Paket-App. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Station sei keine Vorabregistrierung nötig.