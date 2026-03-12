Der künftige Rheinland-Pfalz-Meister im Ringen benötigt statt wie bisher zehn in der neuen Saison voraussichtlich 14 Kämpfe. Einige Fragen sind aber noch ungeklärt.

Die aus sechs Mannschaften bestehende Oberliga (bisher Rheinland-Pfalz-Liga) startet am 5. September und endet nach zehn Kampfterminen bereits am 21. November. Dann sollten nach den ursprünglichen Planungen eigentlich insgesamt vier Termine für die Finalrunde der besten vier Mannschaften vom 28. November bis 19. Dezember folgen. Hier gibt es nach Angaben von Sportreferent Jürgen Hoffmann (Illingen/Saar) von der Arbeitsgemeinschaft Ringen Rheinland-Pfalz (ARGE) mittlerweile ungeklärte Probleme, ob diese entscheidende Zusatzrunde wie geplant stattfinden kann.

Auftakt am 5. September

Für die Oberligasaison 2026 sind Meister VfL Bad Kreuznach, Vizemeister VfK 07 Schifferstadt, SV Alemannia Nackenheim, ASV Mainz 88 II, WKG Metternich/Rübenach/Boden und WKG Pfalzstark gemeldet. Die Oberliga hat damit das gleiche „Gesicht“ wie in der vergangenen Saison. Die Schifferstadter VfK-Ringer starten am 5. September, 19.30 Uhr, mit dem Heimkampf gegen die WKG Metternich/Rübenach/Boden. Beim Titelverteidiger VfL Bad Kreuznach muss an diesem Tag, 19,30 Uhr, zum Saisonauftakt die aus Ringern des AV 03 Speyer und von MS Ringen Schifferstadt bestehende WKG Pfalzstark antreten. Mit Rücksicht auf den einzigen rheinland-pfälzischen Bundesligisten ASV Mainz 88 und dessen mögliche Finalkämpfe gibt es zwischen dem 17. Oktober und dem 7. November in der Oberliga eine dreiwöchige Wettkampfpause.

Schifferstadter Duell

Die beiden Schifferstadter Lokalrivalen treffen in der Oberliga zweimal aufeinander: Am 12. September, 19.30 Uhr, hat die WKG Pfalzstark voraussichtlich in der Speyerer AV-Sporthalle Heimrecht, am 17. Oktober, 19.30 Uhr, folgt der Rückkampf. Die Auswärtskämpfe beider Mannschaften bei der Bundesliga-Reserve des ASV Mainz 88 finden jeweils als „Vorkämpfe“ der ASV-Bundesligakämpfe bereits um 17 oder 17.30 Uhr statt. Wegen der im Sommer startenden umfangreichen Restaurierungsarbeiten in der Wilfried-Dietrich-Halle muss der VfK 07 Schifferstadt seine Heimkämpfe in der Kreissporthalle vor maximal 200 Zuschauern austragen. In der vergangenen Saison konnten die Schifferstadter den attraktiven Lokalkampf am 4. Oktober gegen die WKG Pfalzstark (40:0) nur mit einer Ausnahmegenehmigung in der Dietrich-Halle austragen.