Die Stadt Ludwigshafen hatte angekündigt, dass das Fahrradverleihsystem VRN Nextbike bis Frühjahr 2021 erheblich ausgebaut werden soll. Zu den bisher 19 Stationen mit 125 Leihrädern sollen noch einmal 26 neue Stationen mit 130 Fahrrädern kommen. Die Vorbereitungen dafür laufen trotz Corona-Lockdown bisher planmäßig, wie es auf Nachfrage heißt.

Gedacht ist das Leihfahrrad-Angebot nicht zuletzt als sinnvolle und günstige Ergänzung zum Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Die Stationen von VRN Nextbike befinden sich daher in der Regel in der Nähe von Haltestellen und S-Bahn-Stationen. Dort können die Räder rund um die Uhr angemietet und nach der Nutzung an einer beliebigen anderen Station des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) zurückgegeben werden. Um den Radverkehr zu stärken und das Leihsystem auch Menschen in weiteren Ludwigshafener Stadtteilen anzubieten, hatte der Bau- und Grundstücksausschuss im Mai 2020 auf Vorschlag der Verwaltung beschlossen, das Fahrradverleihsystem bis zum Frühjahr 2021 auszubauen.

Zuwachs in fünf Stadtteilen

In den Stadtteilen Rheingönheim, Mundenheim, Friesenheim, Oggersheim und Gartenstadt soll es künftig 26 neue Stationen mit 130 Fahrrädern geben. Im Haushalt sind dafür 550.000 Euro vorgesehen. Anders als bisher soll es an den Stationen kein Verleih-Terminal mit festen Schließständern mehr geben, sondern die Räder können mithilfe einer Smartphone-App gebucht und das Rahmenschloss geöffnet werden. Für die Betreiber hat das den Vorteil, dass die Leihstationen deutlich einfacher und günstiger werden. Bereits im vergangenen Jahr wurden die geplanten neuen Stationen in den Ortsbeiräten der betreffenden Stadtteile vorgestellt und stießen dort auf große Zustimmung. Intensiv diskutiert wurden dabei die genauen Standorte.

Arbeiten sind wetterabhängig

„Nach den Anregungen der Ortsbeiräte hat die Feinabstimmung der Flächen stattgefunden. Es gab keine großen Änderungen, das Ganze läuft“, berichtet Beate Roesner, zuständige städtische Mitarbeiterin im Bereich Verkehrsplanung. Der Wegfall von Parkplätzen am Bahnhof Mundenheim sei dabei vermieden worden, wie vom Ortsbeirat gewünscht. Derzeit werde das nötige Material bestellt und begonnen, die Stationsschilder zu bedrucken. „Unser Ziel bleibt es, am 1. April mit den neuen Stationen zu starten“, betont Roesner. Allerdings seien die Arbeiten witterungsabhängig, so dass Verzögerungen nicht ganz auszuschließen sind.

Den angestrebten Starttermin am 1. April bestätigt auch Frieder Zappe, Projektleiter für Nextbike bei VRN. Ein Team des Fahrradverleihers Nextbike werde die Stationsstelen aufstellen, die Räder selbst stünden bereit. „Natürlich hat der Corona-Lockdown bei den Nutzerzahlen im letzten Jahr spürbar eingeschlagen, aber nicht so stark wie befürchtet. Es ist noch ganz gut gelaufen, aber nicht vergleichbar mit den Zahlen von 2019“, gibt Zappe seine vorläufige Einschätzung. Genaues werde erst die Jahresbilanz im April zeigen, macht er klar.

Stadtteile in Randlage weiter außen vor

VRN Nextbike habe 2015 in Ludwigshafen mit nur fünf Stationen angefangen, erinnert er sich. „Ich freue mich, dass es hier inzwischen eine solche Verbesserung mit einer Verdoppelung der Stationen und Leihfahrräder gibt“, fügt er hinzu. Dass es trotz stadtweit 26 neuer Stationen in Maudach, Ruchheim sowie den nördlichen Stadtteile Oppau, Edigheim und Pfingstweide noch keine blauen Leihfahrräder gibt, wird hier als Wermutstropfen in der Erfolgsgeschichte empfunden. Bisher hieß es bei den Betreibern jedoch, „wegen der Randlage“ – heißt wohl übersetzt wegen zu geringer Nutzerzahlen – seien „diese Vororte nicht für ein Vermietsystem geeignet“.