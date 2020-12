Vor den Geschäften in der Oggersheimer Comeniusstraße werden entlang des Mittelstreifens Kurzzeitparkplätze eingerichtet. Anlässlich der Ortsbeiratssitzung am Donnerstag teilte die Verwaltung mit, dass die Einrichtung der Parkplätze angeordnet wurde, nachdem mittlerweile auch die baulichen Voraussetzungen geschaffen sind. Schon lange nutzen unter anderem Kunden des Rossmann- und Norma-Marktes in der Comeniusstraße den Bereich an der Mittelinsel zum Parken, obwohl das bislang verboten ist. „Wir freuen uns, dass der Park-Brennpunkt in der Comeniusstraße entschärft wird“, sagt der stellvertretende Vorsitzende der CDU Oggersheim, Alexander Weih. „Für uns war bisher immer unverständlich, wieso auf der linken Fahrbahnseite absolutes Halteverbot gilt. Die Straße ist an dieser Stelle breit genug zum Parken. Parkplätze sucht man zu Stoßzeiten jedoch vergebens“, ergänzt Weih. Das Thema „Parken in der Comeniusstraße“ wurde schon häufig im Ortsbeirat diskutiert.