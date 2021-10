Im November beginnen in der Familienbildung im Heinrich-Pesch-Haus neue Kurse. Sport, Erzählen oder Erziehungstipps – das Angebot richtet sich an die ganze Familie. Die Mehrzahl der Kurse findet an fünf Terminen statt und endet im Dezember. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

An Eltern, die ohne zu schimpfen und zu strafen erziehen wollen, richtet sich der Vortrag „Kinder lernen aus den Folgen“ am Montag, 8. November: Um 19.30 Uhr spricht Ulrike Strubel über Strafen und logische Konsequenzen, stellt die „L-A-R-A“-Strategie vor und hat zahlreiche Erziehungstipps parat.

Pubertät – für Eltern und Jugendliche ist es eine Phase des Aufbruchs. Wie reagieren Eltern angemessen auf die herausfordernden Situationen im Alltag? Dazu bietet Werner Strubel Eltern von Kindern ab zehn Jahren einen fünfteiligen Kurs „Abenteuer Pubertät“ an. Los geht es am Dienstag, 9. November, um 19.30 Uhr. Der Kurs endet am 14. Dezember.

Tanz-Fitness-Workout

Ein Zumba-Kurs für Jugendliche und Erwachsene beginnt am Donnerstag, 11. November, und findet immer donnerstags bis zum 9. Dezember statt. Das Tanz-Fitness-Workout wird von Saviana Calafato geleitet und findet von 18 bis 19 Uhr statt.

Mit Kreativem Kindertanz und Kinderyoga gibt es gleich zwei Kurse für sportbegeisterte Kinder. Am Freitag, 12. November, startet um 15.30 Uhr der Herbstkurs des Kreativen Kindertanzens. An fünf Nachmittagen bis zum 10. Dezember erleben Kinder von zwei bis sechs Jahren rhythmische und räumliche Spiele und erlernen leichte Choreografien. Kindertanztrainerin Diana Gillmann leitet neben diesem Kurs auch den Kinder-Yoga-Kurs für Kinder ab drei Jahren. Er beginnt am Samstag, 13. November, um 10.30 Uhr und findet ebenfalls fünf Mal statt.

Grundkurs Erzählen

Am Freitag, 26. November, lädt der Geschichtenerzähler und Diplom-Theologe Thomas Hoffmeister-Höfener zu einem ganztägigen Grundkurs Erzählen ein. Die Fortbildung wendet sich an Menschen, die beruflich mit Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen arbeiten, die selbst Kinder oder Enkelkinder haben oder einfach Freude am Geschichtenerzählen haben.

Alle Veranstaltungen finden in der Villa fambili im Heinrich-Pesch-Haus statt. Um Anmeldungen unter www.familienbildung-ludwigshafen.de/veranstaltungen wird gebeten.