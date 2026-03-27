Personelle Änderungen bei der Notfallseelsorge Ludwigshafen: Reinhard Herzog verabschiedet sich nach 30 Jahren aus dem aktiven Dienst. Seine Nachfolge treten gleich zwei an.

Nach knapp 30 Jahren verabschiedete die Notfallseelsorge Ludwigshafen Reinhard Herzog (80) in einem Gottesdienst im protestantischen Gemeindezentrum aus dem aktiven Dienst. Constanze Bruhn (60, Rheingönheim) und Dirk Gabe (61. Ruchheim) unterstützen Pfarrer Markus Spreckelsen nun in der Koordination. Beide erfüllten diese Rolle bereits kommissarisch.

„Reinhard geht nicht so ganz und die beiden anderen fangen auch nicht jetzt erst an“, erklärte Spreckelsen. „Wir kommen, wenn der Staub sich gelegt hat.“ Der Pfarrer erläuterte weiter: „Wir sind keine Zauberer, sondern wir sind Zuhörer.“ Sie schwiegen mit Betroffenen und Angehörigen von Unfallopfern, spendeten Trost. „Und wir ziehen uns zurück, wenn wir spüren, dass die Menschen wieder Boden unter den Füßen bekommen.“ Notfallseelsorger könnten helfen, mit den Wunden umzugehen.

Verbale Tritte benötigt

Herzog sei Geburtshelfer der seelischen Eingreiftruppe gewesen. Der ehemalige Feuerwehrchef Peter Friedrich erinnerte berichtete: „Da kam nach einer Stadtratssitzung ein Stadtrat auf uns von der Feuerwehr zu und hat uns von seiner Idee erzählt.“ Er tat dies zunächst als Gerede ab, aber Herzog gab erst Ruhe, als seine Anregung Formen annahm. „Der erste Einsatz war dann beim Amoklauf an einer Berufsschule.“ Im Februar 2010 habe Herzog eine Beratungsstelle für Schüler und Lehrer in der Schulturnhalle eingerichtet, vorbei an der betroffenen Lokalpolitik und der Polizei. Hunderte Einsätze seien seither hinzugekommen.

Kirsten Bardens dankte Herzog für die evangelische Kirche: „Du hast uns sichtbar und erkennbar gemacht.“ Die lila Einsatzjacken seien ein wichtiges Signal. „Die Menschen sehen jetzt, dass nun Hilfe für sie naht.“ Das sei gelebte Seelsorge und diakonisches Handeln. Ihre Einrichtung habe vielleicht den ein oder anderen verbalen Tritt benötigt, um in Bewegung zu geraten. Doch nun laufe die Seelsorge in der Blaulichtfamilie zwischen Ordnungshütern, Lebensrettern und Notfallmedizin automatisch mit.

Herzog: „Ich bin schon noch da“

„Ich weiß, dass ich dem ein oder anderen gewaltig auf die Nerven gegangen bin, aber sonst wäre ja nix passiert“, sagte Herzog. Er wünschte seinen Nachfolgern, dass die Seelsorge weiter so gut funktioniert.

„Wir wollen ihm zeigen, dass er sich weiter auf uns verlassen kann, wenn er jetzt geht“, erklärte Spreckelsen. Er glaubt an Bruhn und Gabe. „Sie üben das Amt schließlich schon lange aus und ohne sie wäre ich aufgeschmissen.“ Trotzdem versprach Herzog: „Macht euch keine Sorgen. Ich bin schon noch da.“