Sie ist schon seit Oktober im Dienst – jetzt wird Pfarrerin Corinna Weissmann in einem Gottesdienst offiziell in ihr Amt als Klinikseelsorgerin am St.-Marien- und St.-Annastifts-Krankenhaus eingeführt. Sie hat die Stelle von Pfarrer Martin Risch übernommen, der an die Kliniken in Landau gewechselt ist.

In Ludwigshafen ist Corinna Weissmann nicht unbekannt. In der protestantischen Kirchengemeinde im Stadtteil Süd hat sie ihr Vikariat absolviert, den praktischen Teil ihrer Ausbildung für den Pfarrberuf. Zwischenzeitlich arbeitete sie als IT-Referentin in der freien Wirtschaft, ehe sie von 2007 bis 2017 als Gemeindepfarrerin in Rheingönheim wirkte. Zuletzt war sie beim Diakonischen Werk der Pfalz als Referentin für ökumenische Diakonie tätig. Mit Pfarrer Ralf Metz und Pastoralreferentin Birgit Kiefer bildet sie nun das Seelsorge-Team des Krankenhauses.

„Näher zu den Menschen“

„Der Schritt in die Klinikseelsorge bringt mich wieder näher zu den Menschen“, erklärt Corinna Weissmann ihre Motivation. Der Besuch von Erkrankten lag ihr schon in ihrer Zeit als Gemeindepfarrerin sehr am Herzen. Auch im Krankenhaus ist ihr wichtig, die Menschen nicht nur als Patientinnen und Patienten zu sehen, sondern ganzheitlich. „Als Klinikseelsorgerin bin ich an der Seite derjenigen, die eine schwierige Situation durchleben“, sagt sie.

Aber auch ohne besonderen Anlass steht die 57-Jährige für Gespräche bereit, wie sie betont. Ihre Aufgaben nimmt sie im Kinderkrankenhaus, auf der Intensivstation für Früh- und Neugeborene sowie auf der Palliativstation wahr.

Termin

Gottesdienst zur Einführung von Pfarrerin Corinna Weissmann in das Amt als Klinikseelsorgerin: Freitag, 2. Februar, 14 Uhr, Kapelle des St. Marienkrankenhauses, Salzburger Straße 15, Gartenstadt.