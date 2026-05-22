Damit sich das Betreuungsangebot und die Situation für Familien in Friesenheim verbessert, will die Stadt möglichst schnell weitere Kita-Plätze schaffen. Die Frage ist: Wo?

Mit den „FlexiKitaLU“ haben Stadtverwaltung und Bauprojektgesellschaft (BPG) nach eigenen Angaben ein Instrument entwickelt, um effiziente und bedarfsorientierte Lösungen zu verwirklichen. Denn baulich fehlen in Friesenheim fürs kommende Kita-Jahr aktuell rund 180 Plätze. Vor diesem Hintergrund hat die BPG mehrere mögliche Kita-Standorte unter die Lupe genommen und bewertet. Ziel der Analyse ist es laut Verwaltung, ein ausgewogenes Bild von allen möglichen Standorten zu erhalten, um am Ende Empfehlungen aussprechen zu können.

Eine Standort-Option: der Bereich Alwin-Mittasch-Park. Foto: VCD

Das 2025 gemeinsam von Verwaltung und BPG entwickelte Konzept der „FlexiKitaLU“ beinhalte sowohl eine kurzfristig greifende Entlastung für Eltern als auch langfristig ein hohes Maß an Flexibilität: Es schaffe dringend benötigte Kita-Plätze in einer nachhaltigen, nach ökologischen Standards konzipierten Holzmodulbauweise. Die Einrichtungen verfügten grundsätzlich auf zwei Geschossen über Platz für 100 Kinder und über ein Außenareal von rund 1000 Quadratmetern. Es biete zudem die Möglichkeit, flexibel auf künftige gesellschaftliche, demografische und städtebauliche Veränderungen zu reagieren. Die Gebäude hätten wegen ihrer modularen Bauweise den Vorteil, dass sie umgenutzt oder an andere Standorte versetzt werden können.

Standardisiertes Verfahren

Wie in anderen Stadtteilen auch, sei es in Friesenheim wegen der verdichteten Bebauung eine Herausforderung, einen geeigneten Standort für eine Kita zu finden – also einen Ort, der groß genug ist und verschiedene Qualitätskriterien erfüllt. Deswegen sei die BPG beauftragt worden, grundsätzlich als geeignet erscheinende Flächen in Friesenheim zu untersuchen und die Ergebnisse in einer Standortanalyse zusammenzufassen. Insgesamt hat die BPG demnach acht Areale nach einem standardisierten Verfahren begutachtet. Betrachtet wurde dabei auch der umstrittene Standort in der Leuschnerstraße (Alwin-Mittasch-Park), den die Verwaltung bereits als mögliche Option ins Auge gefasst hatte und gegen den eine Bürgerinitiative Sturm läuft.

Info-Markt im Gymnasium

Um die Ergebnisse der Standortanalyse der Öffentlichkeit vorzustellen, lädt die Verwaltung für Dienstag, 2. Juni, 18.30 bis 20.30 Uhr, zu einem Info-Markt in die Aula des Max-Planck-Gymnasiums (MPG) , Leuschnerstraße 121, ein. Eine Plakatausstellung soll Antworten zu zentralen Fragen liefern: Wie hoch ist der Bedarf an Kita-Plätzen in der Stadt und in Friesenheim? Was verbirgt sich hinter dem Konzept „FlexiKitaLU“? Wie wurden Flächen für mögliche Standorte ausgewählt und untersucht? Welche Standorte empfehlen Stadtverwaltung und BPG – und wie geht es nun weiter? Beigeordneter Lars Pletscher (CDU) sowie Experten des Bereichs Kindertagesstätten und der BPG stehen Rede und Antwort.

Ortsbeirat tagt

Der Ortsbeirat Friesenheim tagt am 2. Juni bereits um 17 Uhr ebenfalls in der MPG-Aula, um sich über die Standortanalyse zu informieren. Abschließend befasst sich der Ortsbeirat mit der Standortfrage am 16. Juni. Zuvor, am 8. Juni, informiert die Verwaltung den Bau- und Grundstücksausschuss, der Jugendhilfeausschuss befasst sich am 18. Juni mit dem Thema. Die abschließende Entscheidung trifft am 22. Juni der Stadtrat.