Bei dichtem Schneegestöber ist am Donnerstag die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin vom St. Annastifts- ins St. Marienkrankenhaus umgezogen. Aufgeregt schwirrten etliche Mediziner durch die neuen Räume und warteten vor allem auf eines: den allerersten Patienten. Eindrücke von einem ganz besonderen Morgen in der Notaufnahme finden Sie hier in unserem ausführlichen Bericht.