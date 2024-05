„Krawall im Kuckucksnest“ heißt die neue Familienkomödie von Rudy Kupferschmitt, die nun ihre Uraufführung im Ludwigshafener Theater Hemshofschachtel erlebte und eine Paraderolle für Marie-Louise Mott, die große Nummer und Prinzipalin des Hauses, bereithält.

„Kuckuck“, meldet sich ihre Tochter am Telefon und ergänzt nachdrücklich: „Näh, des is ken Witz, so heeß isch werklich.“ Das „Kuckucksnest“