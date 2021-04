In der Debatte um den Umgang mit sakralen Überresten aus der abgerissenen Heilig-Kreuz-Kirche im Stadtteil West hat sich Friedrich Bauer (FDP) zur Wort gemeldet. Nach seinen Angaben kann nur das Kreuz der Kirche gerettet werden. Die Christusfigur könne nicht wiederverwendet werden, da sie fest mit einer Betonstützstrebe verbunden sei. Sie wurde damals in einem Stück gegossen, somit sei eine Trennung nicht möglich. Das Kreuz vom Glockenturm wurde abgenommen und bei der Gemeinde Hl. Cäcilia (ehemals Dreifaltigkeit) eingelagert.

Bauer, der Mitglied des Stadt- und Ortsbeirats Nord ist, war nach eigenen Angaben auch in den Pfarrgemeinderät der Kirchengemeinden Heilig Kreuz und Dreifaltigkeitskirche aktiv. Deshalb habe er sich darum bemüht, dass sakrale Teile der abgerissenen Kirche in einem Denkmal auf dem Hauptfriedhof eine neue Verwendung finden könnten, informierte er am Dienstagabend den Ortsbeirat Nord. Dort hatte Bernhard Wadle-Rohe (Linke) den Antrag gestellt, Trümmer der Kirche für ein Denkmal für die Opfer der Corona-Pandemie zu nutzen. Wadle-Rohe zog schließlich den Antrag zurück, der auch noch vom Kulturausschuss beraten werden soll.