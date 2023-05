Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein einziges Wipp-Pferd auf einer Sandfläche – das ist so ungefähr alles, was auf dem Oggersheimer Spielplatz in der Franz-von-Sickingen-Straße an Geräten geblieben ist. Zu seiner Freude erfuhr der Ortsbeirat: Das soll sich im kommenden Jahr endlich ändern.

