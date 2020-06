Im Mannheimer Gemeinderat wird es ab dem 1. Juli eine neue Fraktion geben. Das hat die FDP Mannheim am Donnerstag mitgeteilt. Der für die Wählergruppe Mittelstand für Mannheim (MfM) gewählte Stadtrat Wolfgang Taubert verlässt die Fraktion der Mannheimer Liste (ML) und verbindet sich mit den drei bisherigen FDP-Stadträten zur neuen FDP/MfM-Fraktion im Gemeinderat. Wolfgang Taubert führt laut FDP-Mitteilung persönliche Gründe für sein Ausscheiden bei der ML-Fraktion an. Die neu entstandene Fraktion möchte nun die Neuverteilung der Sitze in den stadträtlichen Ausschüssen und Gremien beantragen.