Die Radrennbahn an der Friesenheimer Weiherstraße soll noch in diesem Jahr eine neue hochmoderne Flutlichtanlage erhalten. Voraussetzung dafür ist die Zustimmung des städtischen Sportausschusses am 29. Juni für den vom Radsportclub (RSC) Ludwigshafen als Eigentümer der Rennbahn beantragten kommunalen Baukostenzuschuss. Insgesamt 16 LED-Lampen sollen rund um die 333,3 Meter lange Betonpiste die alten, zum Teil nicht mehr nutzbaren Elektrolampen ersetzen, deren maroder Zustand mittlerweile auch zu einer Gefahrquelle geworden ist.

Kosten von 80.000 Euro

Nach Angaben des RSC dürfte die Neuinstallierung der Flutlichtanlage rund 80.000 Euro kosten. Der Verein veranstaltet auf der traditionsreichen Rennbahn, die am 6. Mai 1956 mit den damaligen deutschen Meisterschaften eingeweiht wurde, Bahnrennen wie die „Sixdays-Night“ (seit 2015) oder die „Silbernen Eulen“ (seit 2017) sowie regionale Meisterschaften vor allem der Jugendklassen. Wegen der Corona-Pandemie ruhte in den vergangenen beiden Jahren weitgehend der Sportbetrieb auf der Bahn, deren Innenraum auch Trainingsstätte der RSC-Bogenschützen ist.