Im Auftrag der TWL Netze GmbH verlegt die Firma Sax und Klee ab Montag, 22. April, neue Fernwärmeleitungen in der Knollstraße in Süd für eine zuverlässige Energieversorgung. Gebaut wird in drei Abschnitten: Der erste Abschnitt umfasst die Hausnummern 1 bis 13. Dieser Bereich wird ab 22. April für etwa vier Wochen für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Der zweite Abschnitt erstreckt sich von der Hausnummer 13 bis zur Hausnummer 19 und wird voraussichtlich ab 20. Mai für den Verkehr gesperrt. Der dritte Abschnitt beginnt den Technischen Werken (TWL) zufolge ab 17. Juni und mündet von der Pestalozzistraße 2 in die Abbvie-Allee. Der Verkehr wird hier für etwa sechs Wochen beeinträchtigt sein. Die Arbeiten dauern insgesamt rund 14 Wochen. Die geänderte Verkehrsführung werde ausgeschildert. Die betroffenen Anwohner würden rechtzeitig informiert.