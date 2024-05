Ab Montag, 3. Juni, verlegt die Firma Diringer und Scheidel im Auftrag der TWL Netze GmbH eine neue Fernwärmeleitung im Londoner Ring in der Pfingstweide. Die Bauarbeiten erfolgen in vier Abschnitten und dauern voraussichtlich bis Ende Oktober an. Der erste Abschnitt Londoner Ring/Kopenhagener Weg und der vierte Bauabschnitt Londoner Ring/Osloer Weg starten zeitgleich im Juni. Die geänderte Verkehrsführung werde ausgeschildert. Die Anwohner seien vorab informiert worden, so die Technischen Werke (TWL).