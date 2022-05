Der Real-Markt in Oggersheim wird auch mit einem neuen Eigentümer weiter unter der Real-Flagge betrieben. Für den Standort in Oggersheim sind nach Angaben des Betreibers umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen beschlossen worden.

Der Metro-Konzern hatte die Real-Warenhauskette mit 276 Märkten 2020 an den Finanzinvestor SCP verkauft. Die Folge: Einige Märkte wurden geschlossen, andere weiterverkauft an Kaufland, Edeka oder Globus. 43 Märkte wurden oder werden geschlossen, darunter Frankenthal und Haßloch. In Mutterstadt wird der frühere Real-Markt nach der Schließung im Januar gerade umgebaut, im Gespräch ist eine Wiedereröffnung als Edeka. Für den Oggersheimer Markt war lange unklar, wie es weitergeht.

Im März hatte das Bundeskartellamt grünes Licht für die Weiterführung der Real-Filialen unter altem Namen gegeben. Die Geschäfte sollen dafür bis Ende Juni an ein Team von Real-Managern und die Unternehmerfamilie Tischendorf verkauft werden. Nach Angaben des Konzerns bleiben bundesweit 64 Standorte als Real-Markt erhalten – darunter auch der Supermarkt in Oggersheim. Alle 82 Mitarbeiter, die in dem knapp 7000 Quadratmeter großen Markt in der Prälat-Caire-Straße beschäftigt sind, werden übernommen, hieß es. Ab dem 1. Juli soll es unter neuer Führung weitergehen.

Steffen Becker, Geschäftsleiter bei Real in Ludwigshafen, kündigt umfangreiche Investitionen in die Modernisierung des Standorts an, die den Kunden ein „modernes Einkaufserlebnis“ bieten sollen. „Dazu gehört auch ein komplett neuer Markenauftritt: Real bekommt unter der Marke ,mein real’ mit dem Claim ,Alles, was ich mag!’ ein neues, freundliches und ausdrucksstarkes Gesicht“, teilt der Konzern weiter mit.

Mehr regionale Produkte

Der Schwerpunkt liege auch in Zukunft weiterhin auf den Frischeabteilungen. Insbesondere das Angebot der Abteilungen für Obst und Gemüse, frisch gebackene Backwaren, Frischetheken für Fleisch, Wurst und Käse sowie für Milch- und Molkereiprodukte und Bio-Produkte werde stark ausgebaut. „Dazu werden wir die bereits seit vielen Jahren bestehenden Kooperationen mit unseren lokalen und regionalen Lieferanten noch weiter intensivieren“, so Becker. Insgesamt umfasse das Sortiment rund 60.000 Artikel. „Ab Juli profitieren wir auch von dem großen Produktangebot der Rewe Group. In Verbindung mit unserem Nonfood-Angebot werden wir eines der interessantesten und breitesten Sortimente im deutschen Lebensmitteleinzelhandel anbieten können“, freut sich Becker. Der Real-Markt in Ludwigshafen wird von montags bis freitags sowie am Samstag von 7 bis 21 Uhr geöffnet sein.