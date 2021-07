Der Tanzsportclub (TC) Royal Ludwigshafen hat eine neue Führung: Bei der jüngsten Mitgliederversammlung wurden Karl-Heinz Priemer (Vorsitzender) und Peter Eisenberg (Stellvertreter) zur Doppelspitze gewählt. Angelika Willumeit (Kassiererin) und Berthold Weiss (Schriftführer) komplettieren den Vorstand. Beisitzer sind Gerda Hoecker und Peter Sefrin. Nun gelte es, die Nachwirkungen der Corona-Krise zu kompensieren und mit neuem Schwung in die Zukunft zu blicken, so der Tenor. Wer zu einem Schnuppertraining beim TCR (Bernadin-Sahner-Haus, großer Saal, Petersstraße 29) vorbeischauen will, ist mittwochs ab 18.30 Uhr eingeladen. Das zweite Standbein ist Line Dance, jeweils dienstags, 19 bis 21 Uhr, in den ASV-Räumen, Saarlandstraße 60. Mehr Infos zum Verein im Netz: www.tcroyal.hpage.com.