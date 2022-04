Die Polizei warnt vor Trickdieben, die Leuten beim Geldabheben am Automaten über die Schulter blicken, um die Geheimzahl für das Konto auszuspähen. Danach tritt einer der Täter an die Betroffenen heran, lenkt sie durch ein Gespräch ab und stiehlt unbemerkt die EC-Karte aus dem Automaten. Der Täter suggeriert dem Opfer im Anschluss, dass die Karte durch den Bankautomaten eingezogen worden sei. Später wird dann Bargeld abgehoben, bis das Tageslimit erreicht ist. Im Visier der Diebe sind häufig Senioren – auch bei dem jüngsten Fall in Ludwigshafen. Dort stahlen die Täter am Samstagnachmittag einem 76-Jährigen die Bankkarte und hoben anschließend 2000 Euro von seinem Konto ab. Die Polizei rät, beim Geldabheben auf ausreichend Abstand zu weiteren Personen zu achten und die Geheimzahl nur verdeckt einzutippen. Wenn die EC-Karte verschwunden ist, sollte sie sofort unter Telefon 116 116 gesperrt werden und Anzeige erstattet werden.