Der Paketdienstleister DHL hat in Ludwigshafen eine weitere Packstation aufgestellt. Vor dem Lidl-Supermarkt in der Hoheloogstraße (Mundenheim) können aus 81 Fächern Pakete entnommen oder in diese gelegt werden. Die Standorte der rund um die Uhr zugänglichen Packstationen finden sich im Netz unter www.postfinder.de. Deutschlandweit unterhält DHL 10.000 Packstationen mit über 900.000 Fächern. Eine Anmeldung für den kostenlosen Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für die Entnahme von Sendungen an der Packstation benötigen Neukunden die DHL Paket-App. Für das Verschicken von Paketen ist keine vorherige Registrierung erforderlich.