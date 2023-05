Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Bio-Feinkostgeschäft „Kichererbse“ steht ein Generationswechsel an. Nach 42 Jahren übergibt Astrid Reuter ihren Laden in der Mundenheimer Straße in wenigen Wochen an ihre Mitarbeiterin Maria Helm.

Ob das tatsächlich nur ein Zufall ist? Vor 42 Jahren eröffneten im Stadtteil Süd Astrid Reuter und ihr Kollege und Geschäftspartner Willi Faßbender ihren ersten kleinen