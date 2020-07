In diesem Sommer startet im Bistum Speyer das Projekt „Sozialreferent“, und gleich drei meiner langjährigen Kolleginnen werden mit von der Partie sein. Jutta aus Kaiserslautern, Susanne aus Landau und Rita aus Ludwigshafen werden ihrem liebgewonnenen Beruf als Jugendreferentin jeweils den Rücken kehren, um fortan als Sozialreferentinnen tätig zu sein.

Der Beruf „Sozialreferentin“ ist in den Reihen der Katholischen Kirche in der Pfalz eine gänzlich neue Funktion. Auch mit Blick auf das gesamte Bundesgebiet scheint dieser Beruf noch nicht allzu weite Kreise gezogen zu haben; zu hören ist nämlich, dass andere deutsche Bistümer recht gespannt darauf seien, welche Erfahrungen die Katholiken in der Pfalz mit diesem auf fünf Jahre angelegten Pilotprojekt machen werden.

Kolleginnen betreten Neuland

Sozialreferentinnen werden jeweils Mitglied in den Pfarreiteams sein; ihr Augenmerk werden sie schwerpunktmäßig auf gesellschaftlich relevante Gruppierungen richten, welche nicht zwingend bereits Teil des kirchlichen Alltagsgeschehen sein müssen. Meine Kolleginnen sind damit gefordert, Neuland zu betreten.

Es geht darum, sich neuen und vielleicht auch kirchenfernen Bevölkerungsgruppen zu widmen, um dort soziale Arbeit zu betreiben. Dabei wird es maßgeblich um Lebenshilfe gehen, zunächst aber steht innerhalb der Gemeinwesen eine Analyse der Bedürfnislagen auf dem Programm.

Großer Erfahrungsschatz

Auf längere Sicht hin wird die Tätigkeit der Sozialreferentinnen auch die Gewinnung, Qualifizierung und Begleitung von ehrenamtlich Engagierten zum Ziel haben. So soll es möglich werden, das im Jahre 2015 neu aufgesetzte Seelsorgekonzept des Bistums Speyer auf der Ebene der verschiedenen Pfarreien und Gemeinden fortzuschreiben. Auf die ihnen bevorstehende Netzwerk- beziehungsweise Kontaktarbeit sind meine drei Kolleginnen bestens vorbereitet: Über Jahre und Jahrzehnte hat sich bei ihnen im Umgang mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen, aber auch im Umgang mit hauptamtlich Tätigen ein immenser Erfahrungsschatz angesammelt.

In den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten haben wir im Kollegenkreis immer mal wieder laut darüber nachgedacht, ob unsere Fähigkeiten, die wir in der kirchlichen Jugendarbeit angesammelt haben, noch in anderen gesellschaftlichen Bereichen vonnöten sein könnten. Nun ist es soweit. Der „Talentschuppen“ der Abteilung Jugendseelsorge des Bischöflichen Ordinariats Speyer bekommt die Gelegenheit, sich in einer anderen Form zu beweisen. Zum Wohle der Menschen und der Kirche. Meine besten Wünsche begleiten die drei Frauen auf ihrer neuen Wegstrecke.

Der Autor