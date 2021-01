Für Pendler gibt es im Ludwigshafener Norden nun eine neue Busverbindung: Die Linie 83 verbindet die nördlichen Stadtteile und damit auch das BASF-Werksgelände über die A 6 mit dem Mannheimer Stadtteil Sandhofen.

Die Linie 83 verkehrt nach Angaben der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) montags bis freitags jeweils von etwa 4.30 bis 8.30 Uhr sowie von etwa 15.15 bis 18.30 Uhr zwischen der Haltestelle Sandhofen in Mannheim und der Haltestelle Ostringplatz in Edigheim. Dabei bedient sie in beiden Richtungen unter anderem auch die Haltestelle BASF Tor 12. Die Einführung der Buslinie 83 ist Teil eines Maßnahmepakets der Stadt Ludwigshafen, um mit Blick auf den anstehenden Abriss der Hochstraße Nord die Straßen in der Region zu entlasten. Seit 2018 ist die Linie 83 Bestandteil des Nahverkehrsplans, jetzt ist das Projekt umgesetzt worden. „Hierbei ist es auch aus Klimaschutzgründen wichtig, den Kraftfahrzeugverkehr zu reduzieren und den ÖPNV auszubauen. Mit der vom Stadtrat im Oktober genehmigten neuen Verbindung sind wir einen großen Schritt weiter hin zu mehr Lebensqualität und einer klimaschonenden Mobilität“, sagt Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos).

„Mit der neuen Buslinie gelingt es uns, eine wichtige ÖPNV-Brücke über den Rhein zu schlagen“, sagt Christian Specht (CDU), Erster Bürgermeister der Stadt Mannheim. Auch die BASF freut sich über das neue Angebot: „Eine Schnellbusverbindung zwischen Mannheim und Ludwigshafen haben wir uns schon lange gewünscht. Besonders die frühe Verbindung ist für unsere Wechselschichtmitarbeiter wichtig“, sagt Dennis Fanelsa, Senior Vice President BASF Site Management Ludwigshafen. Christian Volz, kaufmännischer Geschäftsführer der RNV, ergänzt: Es sei das erste Mal, dass eine Linie planmäßig über eine Autobahn fahre. „Betrieblich stellt dies durchaus eine Herausforderung dar“, sagt Volz.